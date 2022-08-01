Directory delle Aziende
Datacom Stipendi

L'intervallo di stipendi di Datacom va da $39,640 in compensazione totale all'anno per un Kibernetinio saugumo analitikas all'estremità inferiore a $195,975 per un Sprendimų architektas all'estremità superiore. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali e precedenti di Datacom. Ultimo aggiornamento: 8/13/2025

$160K

Programų inžinierius
Median $51K
Verslo analitikas
$99K
Klientų aptarnavimas
$50.3K

Informacinių technologijų specialistas
$95.3K
Projektų vadovas
$84.2K
Kibernetinio saugumo analitikas
$39.6K
Sprendimų architektas
$196K
Techninis programų vadovas
$159K
FAQ

Il ruolo più pagato segnalato in Datacom è Sprendimų architektas at the Common Range Average level con una compensazione totale annuale di $195,975. Questo include lo stipendio base così come qualsiasi potenziale compensazione azionaria e bonus.
La compensazione totale annuale mediana segnalata in Datacom è di $89,777.

