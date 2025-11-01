Bendrovių katalogas
Databricks
Databricks Programų vadovas Atlyginimai

Programų vadovas kompensacija in United States Databricks įmonėje svyruoja nuo $171K per year L5 lygiui iki $260K per year L6 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in United States paketo suma yra $255K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Databricks bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/1/2025

Vidutinis Atlyginimas pagal Lygis
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
L3
Program Manager
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
Senior Program Manager
$171K
$156K
$15K
$0
L6
Staff Program Manager
$260K
$205K
$45K
$10K
Naujausi atlyginimų pateikimai
Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Akcijų tipas
RSU

Databricks kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)



DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Programų vadovas pozicijai Databricks in United States siekia metinę bendrą kompensaciją $631,000. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Databricks Programų vadovas pozicijai in United States yra $255,000.

