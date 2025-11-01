Produkto vadovas kompensacija in United States Databricks įmonėje svyruoja nuo $212K per year L3 lygiui iki $852K per year L7 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in United States paketo suma yra $382K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Databricks bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/1/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
L3
$212K
$133K
$63.3K
$14.9K
L4
$221K
$190K
$20K
$10.5K
L5
$367K
$198K
$156K
$13.4K
L6
$638K
$220K
$384K
$34K
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
|Atlyginimų nerasta
25%
METAI 1
25%
METAI 2
25%
METAI 3
25%
METAI 4
Databricks kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:
25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)
25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)
25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)
25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)