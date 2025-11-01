Bendrovių katalogas
Databricks
Databricks Verslo operacijų vadovas Atlyginimai

Verslo operacijų vadovas kompensacija Databricks įmonėje sudaro $235K per year L6 lygiui. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Databricks bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/1/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$196K - $237K
United States
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$181K$196K$237K$252K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
Vidutinis Atlyginimas pagal Lygis
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
$235K
$149K
$64K
$22.5K
Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Akcijų tipas
RSU

Databricks kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)



DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Verslo operacijų vadovas pozicijai Databricks siekia metinę bendrą kompensaciją $252,300. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Databricks Verslo operacijų vadovas pozicijai yra $180,525.

