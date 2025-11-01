Vidutinė Statybos inžinierius bendra kompensacija in India Dastur and Company įmonėje svyruoja nuo ₹619K iki ₹879K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Dastur and Company bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/1/2025
Vidutinis bendras atlyginimas
