Dar Group Programinės įrangos inžinierius Atlyginimai Greater Cairo vietovėje

Vidutinė Programinės įrangos inžinierius bendra kompensacija in Greater Cairo Dar Group įmonėje svyruoja nuo EGP 244K iki EGP 340K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Dar Group bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/6/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

EGP 261K - EGP 308K
Egypt
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
EGP 244KEGP 261KEGP 308KEGP 340K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Kokie yra karjeros lygiai Dar Group?

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Programinės įrangos inžinierius pozicijai Dar Group in Greater Cairo siekia metinę bendrą kompensaciją EGP 339,567. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Dar Group Programinės įrangos inžinierius pozicijai in Greater Cairo yra EGP 243,792.

