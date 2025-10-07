Full-Stack programinės įrangos inžinierius kompensacija in Waterloo Region D2L įmonėje svyruoja nuo CA$94.7K per year L2 lygiui iki CA$143K per year L4 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in Waterloo Region paketo suma yra CA$104K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą D2L bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/7/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos ()
Premija
L1
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
L2
CA$94.7K
CA$91.1K
CA$1K
CA$2.6K
L3
CA$102K
CA$95.2K
CA$3.4K
CA$3K
L4
CA$143K
CA$125K
CA$7.7K
CA$10.1K
