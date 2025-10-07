Bendrovių katalogas
CyberArk
  • Atlyginimai
  • Programinės įrangos inžinierius

  • Backend programinės įrangos inžinierius

CyberArk Backend programinės įrangos inžinierius Atlyginimai

Vidutinė Backend programinės įrangos inžinierius kompensacijos in Israel paketo suma CyberArk įmonėje yra ₪120K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą CyberArk bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/7/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
CyberArk
Backend Software Engineer
Petah Tiqva, HM, Israel
Iš viso per metus
₪120K
Lygis
Mid
Bazinis
₪93.9K
Stock (/yr)
₪26K
Priedas
₪0
Metai įmonėje
1 Metai
Patirties metai
3 Metai
Kokie yra karjeros lygiai CyberArk?

₪160K

Naujausi atlyginimų pateikimai
Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Akcijų tipas
RSU

CyberArk kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (25.00% kas metus)



DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Backend programinės įrangos inžinierius pozicijai CyberArk in Israel siekia metinę bendrą kompensaciją ₪202,450. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija CyberArk Backend programinės įrangos inžinierius pozicijai in Israel yra ₪127,251.

