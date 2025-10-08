Full-Stack programinės įrangos inžinierius kompensacija in New York City Area CVS Health įmonėje svyruoja nuo $122K per year L1 lygiui iki $138K per year L3 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in New York City Area paketo suma yra $140K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą CVS Health bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/8/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos ()
Premija
L1
$122K
$118K
$83
$4.3K
L2
$109K
$98.3K
$0
$10.7K
L3
$138K
$100K
$0
$38.3K
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
|Atlyginimų nerasta
