Backend programinės įrangos inžinierius kompensacija in United States CVS Health įmonėje svyruoja nuo $112K per year L1 lygiui iki $197K per year L5 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in United States paketo suma yra $121K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą CVS Health bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/8/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos ()
Premija
L1
$112K
$107K
$0
$5.4K
L2
$122K
$113K
$48
$8.5K
L3
$140K
$129K
$0
$11K
L4
$160K
$147K
$3.8K
$9.4K
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
|Atlyginimų nerasta
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***