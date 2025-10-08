UX dizaineris kompensacija in United States CVS Health įmonėje svyruoja nuo $120K per year Product Designer lygiui iki $140K per year Senior Product Designer II lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in United States paketo suma yra $145K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą CVS Health bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/8/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos ()
Premija
Product Designer
$120K
$120K
$0
$0
Senior Product Designer I
$139K
$133K
$0
$6.3K
Senior Product Designer II
$140K
$127K
$0
$13.8K
Lead Product Designer
$ --
$ --
$ --
$ --
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
|Atlyginimų nerasta
