Health Informatics kompensacija in New York City Area CVS Health įmonėje svyruoja nuo $141K per year Data Scientist lygiui iki $282K per year Lead Director lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in New York City Area paketo suma yra $165K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą CVS Health bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/8/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos ()
Premija
Data Scientist
$141K
$130K
$0
$11.3K
Senior Data Scientist I
$181K
$169K
$0
$11.8K
Senior Data Scientist II
$165K
$158K
$0
$7.5K
Lead Data Scientist
$210K
$186K
$4.4K
$18.8K
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
