Health Informatics kompensacija in Greater Boston Area CVS Health įmonėje svyruoja nuo $134K per year Data Scientist lygiui iki $217K per year Lead Data Scientist lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in Greater Boston Area paketo suma yra $202K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą CVS Health bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/8/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos ()
Premija
Data Scientist
$134K
$126K
$0
$8K
Senior Data Scientist I
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Data Scientist II
$ --
$ --
$ --
$ --
Lead Data Scientist
$217K
$188K
$12.5K
$16.5K
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
|Atlyginimų nerasta
