Health Informatics kompensacija in United States CVS Health įmonėje svyruoja nuo $137K per year Data Scientist lygiui iki $286K per year Lead Director lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in United States paketo suma yra $164K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą CVS Health bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/8/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos ()
Premija
Data Scientist
$137K
$128K
$0
$9.4K
Senior Data Scientist I
$169K
$155K
$0
$13.9K
Senior Data Scientist II
$176K
$161K
$0
$15.5K
Lead Data Scientist
$211K
$186K
$5.9K
$19.3K
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
