Full-Stack programinės įrangos inžinierius kompensacija in Northern Virginia Washington DC Cvent įmonėje svyruoja nuo $106K per year Software Engineer I lygiui iki $157K per year Lead Software Engineer lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in Northern Virginia Washington DC paketo suma yra $108K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Cvent bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/7/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos ()
Premija
Software Engineer I
$106K
$101K
$0
$5.4K
Software Engineer II
$121K
$113K
$0
$7.8K
Senior Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Lead Software Engineer
$157K
$150K
$0
$7.3K
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
|Atlyginimų nerasta
