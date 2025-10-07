Full-Stack programinės įrangos inžinierius kompensacija in India Cvent įmonėje svyruoja nuo ₹1.97M per year Software Engineer II lygiui iki ₹3.28M per year Senior Software Engineer lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in India paketo suma yra ₹2.83M. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Cvent bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/7/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos ()
Premija
Software Engineer I
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer II
₹1.97M
₹1.75M
₹70.4K
₹146K
Senior Software Engineer
₹3.28M
₹2.79M
₹0
₹490K
Lead Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
