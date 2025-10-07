Full-Stack programinės įrangos inžinierius kompensacija in United States Cvent įmonėje svyruoja nuo $105K per year Software Engineer I lygiui iki $163K per year Lead Software Engineer lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in United States paketo suma yra $114K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Cvent bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/7/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos ()
Premija
Software Engineer I
$105K
$101K
$0
$4.5K
Software Engineer II
$117K
$110K
$0
$6.2K
Senior Software Engineer
$155K
$144K
$0
$11K
Lead Software Engineer
$163K
$153K
$0
$10.3K
