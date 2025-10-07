Backend programinės įrangos inžinierius kompensacija in United States Cvent įmonėje svyruoja nuo $108K per year Software Engineer I lygiui iki $147K per year Lead Software Engineer lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in United States paketo suma yra $111K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Cvent bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/7/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos ()
Premija
Software Engineer I
$108K
$103K
$0
$4.3K
Software Engineer II
$121K
$113K
$0
$8K
Senior Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Lead Software Engineer
$147K
$131K
$2K
$14K
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
