Customer Analytics Duomenų mokslininkas Atlyginimai

Vidutinė Duomenų mokslininkas bendra kompensacija in India Customer Analytics įmonėje svyruoja nuo ₹1.43M iki ₹2.04M per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Customer Analytics bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/30/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

₹1.64M - ₹1.91M
India
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
₹1.43M₹1.64M₹1.91M₹2.04M
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Kokie yra karjeros lygiai Customer Analytics?

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Duomenų mokslininkas pozicijai Customer Analytics in India siekia metinę bendrą kompensaciją ₹2,036,622. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Customer Analytics Duomenų mokslininkas pozicijai in India yra ₹1,427,376.

