Tyrimų mokslininkas kompensacija in United States Cruise įmonėje svyruoja nuo $339K per year L4 lygiui iki $678K per year L6 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in United States paketo suma yra $468K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Cruise bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/7/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos ()
Premija
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$339K
$196K
$107K
$36.1K
L5
$460K
$216K
$223K
$21.9K
L6
$678K
$259K
$371K
$47.4K
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
25%
METAI 1
25%
METAI 2
25%
METAI 3
25%
METAI 4
Cruise kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:
25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)
25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (6.25% kas ketvirtį)
25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (6.25% kas ketvirtį)
25% teisės įgyjamos 4th-METAI (6.25% kas ketvirtį)
Cruise has a program called Recurring Liquidity Opportunity (RLO) to give employees liquidity on their private stock which is bought back by General Motors and other partners.