Cruise Kokybės užtikrinimo (QA) programinės įrangos inžinierius Atlyginimai

Kokybės užtikrinimo (QA) programinės įrangos inžinierius kompensacija in United States Cruise įmonėje svyruoja nuo $188K per year L3 lygiui iki $459K per year L6 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in United States paketo suma yra $225K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Cruise bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/7/2025

Vidutinis Lygis
Pridėti atlyginimąPalyginti lygius
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos ()
Premija
L3
Software Engineer(Pradedančiojo lygis)
$188K
$139K
$35K
$13.9K
L4
Senior Software Engineer I
$267K
$179K
$58.1K
$29.2K
L5
Senior Software Engineer II
$351K
$200K
$137K
$14.8K
L6
Staff Software Engineer
$459K
$228K
$164K
$67.5K
Žiūrėti 3 daugiau lygių
Naujausi atlyginimų pateikimai
PridėtiPridėti atlyg.Pridėti atlyginimą

Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Atlyginimų nerasta
Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Akcijų tipas
RSU

Cruise kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (6.25% kas ketvirtį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (6.25% kas ketvirtį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (6.25% kas ketvirtį)

Cruise has a program called Recurring Liquidity Opportunity (RLO) to give employees liquidity on their private stock which is bought back by General Motors and other partners.



DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Kokybės užtikrinimo (QA) programinės įrangos inžinierius pozicijai Cruise in United States siekia metinę bendrą kompensaciją $458,750. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Cruise Kokybės užtikrinimo (QA) programinės įrangos inžinierius pozicijai in United States yra $238,000.

