Full-Stack programinės įrangos inžinierius kompensacija in United States Cruise įmonėje svyruoja nuo $223K per year L3 lygiui iki $684K per year L7 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in United States paketo suma yra $359K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Cruise bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/7/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos ()
Premija
L3
$223K
$149K
$51.1K
$22.4K
L4
$324K
$188K
$80.5K
$54.7K
L5
$467K
$214K
$206K
$46.5K
L6
$546K
$252K
$235K
$58.4K
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
|Atlyginimų nerasta
25%
METAI 1
25%
METAI 2
25%
METAI 3
25%
METAI 4
Cruise kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:
25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)
25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (6.25% kas ketvirtį)
25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (6.25% kas ketvirtį)
25% teisės įgyjamos 4th-METAI (6.25% kas ketvirtį)
Cruise has a program called Recurring Liquidity Opportunity (RLO) to give employees liquidity on their private stock which is bought back by General Motors and other partners.