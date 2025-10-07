Embedded Hardware Engineer kompensacija in United States Cruise įmonėje svyruoja nuo $215K per year L3 lygiui iki $964K per year L7 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in United States paketo suma yra $500K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Cruise bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/7/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos ()
Premija
L3
$215K
$158K
$27K
$30.5K
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
$414K
$242K
$123K
$49.6K
L6
$481K
$246K
$187K
$48.5K
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
25%
METAI 1
25%
METAI 2
25%
METAI 3
25%
METAI 4
Cruise kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:
25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)
25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (6.25% kas ketvirtį)
25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (6.25% kas ketvirtį)
25% teisės įgyjamos 4th-METAI (6.25% kas ketvirtį)
Cruise has a program called Recurring Liquidity Opportunity (RLO) to give employees liquidity on their private stock which is bought back by General Motors and other partners.