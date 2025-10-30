Bendrovių katalogas
Cronos Group
Cronos Group Informacinių technologijų specialistas (IT) Atlyginimai

Vidutinė Informacinių technologijų specialistas (IT) bendra kompensacija Cronos Group įmonėje svyruoja nuo €33.9K iki €47.4K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Cronos Group bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/30/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

€36.8K - €44.6K
Belgium
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
€33.9K€36.8K€44.6K€47.4K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Kokie yra karjeros lygiai Cronos Group?

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Informacinių technologijų specialistas (IT) pozicijai Cronos Group siekia metinę bendrą kompensaciją €47,438. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Cronos Group Informacinių technologijų specialistas (IT) pozicijai yra €33,943.

