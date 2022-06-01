Bendrovių katalogas
Critical Mass
Critical Mass Atlyginimai

Critical Mass atlyginimas svyruoja nuo $20,895 bendros metinės kompensacijos Duomenų mokslininkas žemiausiame taške iki $167,160 Personalo specialistas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Critical Mass. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/3/2025

$160K

Programinės įrangos inžinierius
Median $50.8K
Rinkodara
Median $68K
Produkto dizaineris
Median $69.4K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

56 23
56 23
Verslo analitikas
$44.1K
Duomenų mokslo vadovas
$162K
Duomenų mokslininkas
$20.9K
Personalo specialistas
$167K
Programinės įrangos inžinerijos vadovas
$87.4K
DUK

Didžiausią atlyginimą Critical Mass gauna Personalo specialistas at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $167,160. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Critical Mass yra $68,717.

