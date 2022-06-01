Bendrovių katalogas
Cricut
Cricut Atlyginimai

Cricut atlyginimas svyruoja nuo $109,450 bendros metinės kompensacijos Duomenų analitikas žemiausiame taške iki $266,325 Duomenų mokslo vadovas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Cricut. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/3/2025

$160K

Programinės įrangos inžinierius
Median $150K
Duomenų analitikas
$109K
Duomenų mokslo vadovas
$266K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

55 23
55 23
Duomenų mokslininkas
$118K
Rinkodara
$115K
Produkto dizaineris
$141K
Produkto vadovas
$190K
DUK

Didžiausią atlyginimą Cricut gauna Duomenų mokslo vadovas at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $266,325. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Cricut yra $141,290.

