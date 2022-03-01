Bendrovių katalogas
Crexi
Crexi Atlyginimai

Crexi atlyginimas svyruoja nuo $100,500 bendros metinės kompensacijos Pardavimai žemiausiame taške iki $1,283,908 Produkto vadovas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Crexi. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/3/2025

$160K

Duomenų analitikas
$118K
Produkto dizaineris
$167K
Produkto vadovas
$1.28M

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

55 23
55 23
Pardavimai
$101K
Programinės įrangos inžinerijos vadovas
$221K
DUK

Didžiausią atlyginimą Crexi gauna Produkto vadovas at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $1,283,908. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Crexi yra $167,160.

