Vidutinė Produkto vadovas kompensacijos in United States paketo suma Crestron įmonėje yra $132K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Crestron bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/30/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
Crestron
Product Manager
Rockleigh, NJ
Iš viso per metus
$132K
Lygis
Product Manager
Bazinis
$132K
Stock (/yr)
$0
Priedas
$0
Metai įmonėje
1 Metai
Patirties metai
4 Metai
Naujausi atlyginimų pateikimai
DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Produkto vadovas pozicijai Crestron in United States siekia metinę bendrą kompensaciją $180,000. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Crestron Produkto vadovas pozicijai in United States yra $132,000.

