Vidutinė Rinkodara bendra kompensacija in United States Cresta įmonėje svyruoja nuo $183K iki $260K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Cresta bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/30/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$207K - $235K
United States
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$183K$207K$235K$260K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Cresta kompanijoje Akcijų/kapitalo dotacijos taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)



DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Rinkodara pozicijai Cresta in United States siekia metinę bendrą kompensaciją $259,600. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Cresta Rinkodara pozicijai in United States yra $182,600.

