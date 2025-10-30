Bendrovių katalogas
Crescent Pass Energy
Crescent Pass Energy Štabo vadovas Atlyginimai

Vidutinė Štabo vadovas bendra kompensacija in United States Crescent Pass Energy įmonėje svyruoja nuo $139K iki $193K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Crescent Pass Energy bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/30/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$149K - $175K
United States
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$139K$149K$175K$193K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Štabo vadovas pozicijai Crescent Pass Energy in United States siekia metinę bendrą kompensaciją $193,050. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Crescent Pass Energy Štabo vadovas pozicijai in United States yra $138,600.

