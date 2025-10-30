Bendrovių katalogas
Creospark
Creospark Programinės įrangos inžinierius Atlyginimai

Vidutinė Programinės įrangos inžinierius bendra kompensacija in Canada Creospark įmonėje svyruoja nuo CA$56.3K iki CA$77K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Creospark bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/30/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

CA$60.9K - CA$72.3K
Canada
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
CA$56.3KCA$60.9KCA$72.3KCA$77K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Kokie yra karjeros lygiai Creospark?

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Programinės įrangos inžinierius pozicijai Creospark in Canada siekia metinę bendrą kompensaciją CA$77,013. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Creospark Programinės įrangos inžinierius pozicijai in Canada yra CA$56,253.

