Vidutinė Rizikos kapitalo investuotojas bendra kompensacija in United States Credit Sesame įmonėje svyruoja nuo $143K iki $196K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Credit Sesame bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/30/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$155K - $184K
United States
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$143K$155K$184K$196K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Mums reikia tik 3 daugiau Rizikos kapitalo investuotojas pateikimų įmonėje Credit Sesame kad atrakintume!

Pakvieskite draugus ir bendruomenės narius anonimiškai pridėti atlyginimus per mažiau nei 60 sekundžių. Daugiau duomenų reiškia geresnes įžvalgas darbo ieškotojams kaip jūs ir mūsų bendruomenei!

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Kokie yra karjeros lygiai Credit Sesame?

Didžiausias atlyginimų paketas Rizikos kapitalo investuotojas pozicijai Credit Sesame in United States siekia metinę bendrą kompensaciją $195,500. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Credit Sesame Rizikos kapitalo investuotojas pozicijai in United States yra $142,800.

