Credit Agricole
Credit Agricole Atlyginimai

Credit Agricole atlyginimas svyruoja nuo $30,815 bendros metinės kompensacijos Pardavimai žemiausiame taške iki $191,100 Investicijų banko specialistas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Credit Agricole. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/12/2025

$160K

Duomenų mokslininkas
Median $70.1K
Programinės įrangos inžinierius
Median $44.9K
Verslo analitikas
$45.5K

Verslo plėtra
$40.4K
Žmogiškieji ištekliai
$35.7K
Informacinių technologijų (IT) specialistas
$180K
Investicijų banko specialistas
$191K
Teisiniai reikalai
$79.5K
Produkto vadovas
$127K
Projektų vadovas
$62.5K
Pardavimai
$30.8K
Sprendimų architektas
$47.2K
DUK

Didžiausią atlyginimą Credit Agricole gauna Investicijų banko specialistas at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $191,100. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Credit Agricole yra $54,842.

