Bendrovių katalogas
CosmoLex
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę
    Levels FYI Logo
  • Atlyginimai
  • Programinės įrangos inžinierius

  • Visi Programinės įrangos inžinierius atlyginimai

CosmoLex Programinės įrangos inžinierius Atlyginimai

Vidutinė Programinės įrangos inžinierius kompensacijos in United States paketo suma CosmoLex įmonėje yra $166K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą CosmoLex bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/24/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
CosmoLex
Technical Lead
Raleigh-Durham
Iš viso per metus
$166K
Lygis
-
Bazinis
$150K
Stock (/yr)
$0
Priedas
$16K
Metai įmonėje
4 Metai
Patirties metai
14 Metai
Kokie yra karjeros lygiai CosmoLex?

$160K

Gaukite užmokestį, o ne pažadus

Derėjomės dėl tūkstančių pasiūlymų ir nuolat pasiekiame 30 tūkst. dolerių+ (kartais 300 tūkst. dolerių+) padidėjimą. Derėkitės dėl savo atlyginimo arba savo gyvenimo aprašymą peržiūrėtą tikrų ekspertų – kasdien šį darbą dirbančių darbdavių atstovų.

Naujausi atlyginimų pateikimai
PridėtiPridėti atlyg.Pridėti atlyginimą

Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Atlyginimų nerasta
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksportuoti duomenisPeržiūrėti laisvas darbo vietas
Stažuočių atlyginimai

Prisidėti

Gaukite patvirtintus atlyginimus į savo el. paštą

Prenumeruokite patvirtintus Programinės įrangos inžinierius pasiūlymus.El. paštu gausite išsamų kompensacijų detalių suskirstymą. Sužinoti daugiau

Šis tinklalapis apsaugotas reCAPTCHA ir Google Privatumo politikos ir Paslaugų teikimo sąlygų taikymas.

DUK

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Programinės įrangos inžinierius sa CosmoLex in United States ay may taunang kabuuang bayad na $175,024. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa CosmoLex para sa Programinės įrangos inžinierius role in United States ay $165,909.

Rekomenduojami darbai

    Nerasta rekomenduojamų darbų CosmoLex

Susijusios bendrovės

  • Roblox
  • Stripe
  • Amazon
  • Facebook
  • Lyft
  • Žiūrėti visas bendroves ➜

Kiti ištekliai