Vidutinė Produkto dizaineris bendra kompensacija in Argentina Contract Services įmonėje svyruoja nuo ARS 39.94M iki ARS 54.51M per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Contract Services bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/28/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

ARS 42.76M - ARS 51.69M
Argentina
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
ARS 39.94MARS 42.76MARS 51.69MARS 54.51M
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Produkto dizaineris pozicijai Contract Services in Argentina siekia metinę bendrą kompensaciją ARS 54,507,699. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Contract Services Produkto dizaineris pozicijai in Argentina yra ARS 39,940,987.

