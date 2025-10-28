Bendrovių katalogas
Continental
Continental Techninių programų vadovas Atlyginimai

Vidutinė Techninių programų vadovas bendra kompensacija in Germany Continental įmonėje svyruoja nuo €72.9K iki €99.5K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Continental bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/28/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

€78K - €94.3K
Germany
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
€72.9K€78K€94.3K€99.5K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Kokie yra karjeros lygiai Continental?

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Techninių programų vadovas pozicijai Continental in Germany siekia metinę bendrą kompensaciją €99,486. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Continental Techninių programų vadovas pozicijai in Germany yra €72,899.

