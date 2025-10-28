Bendrovių katalogas
Continental
Continental Programinės įrangos inžinierius Atlyginimai

Programinės įrangos inžinierius kompensacija in Hungary Continental įmonėje svyruoja nuo HUF 15.17M per year Software Engineer lygiui iki HUF 19.75M per year Senior Software Engineer lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in Hungary paketo suma yra HUF 16.75M. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Continental bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/28/2025

Vidutinis Atlyginimas pagal Lygis
Pridėti atlyginimąPalyginti lygius
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
Associate Software Engineer
(Pradedančiojo lygis)
HUF --
HUF --
HUF --
HUF --
Software Engineer
HUF 15.17M
HUF 15.05M
HUF 0
HUF 127K
Senior Software Engineer
HUF 19.75M
HUF 18.93M
HUF 0
HUF 817K
Staff Software Engineer
HUF --
HUF --
HUF --
HUF --
Don't get lowballed
Naujausi atlyginimų pateikimai
Stažuočių atlyginimai

Mašininio mokymosi inžinierius

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Programinės įrangos inžinierius pozicijai Continental in Hungary siekia metinę bendrą kompensaciją HUF 23,500,421. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Continental Programinės įrangos inžinierius pozicijai in Hungary yra HUF 16,750,059.

