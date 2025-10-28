Programinės įrangos inžinierius kompensacija in Hungary Continental įmonėje svyruoja nuo HUF 15.17M per year Software Engineer lygiui iki HUF 19.75M per year Senior Software Engineer lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in Hungary paketo suma yra HUF 16.75M. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Continental bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/28/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
Associate Software Engineer
HUF --
HUF --
HUF --
HUF --
Software Engineer
HUF 15.17M
HUF 15.05M
HUF 0
HUF 127K
Senior Software Engineer
HUF 19.75M
HUF 18.93M
HUF 0
HUF 817K
Staff Software Engineer
HUF --
HUF --
HUF --
HUF --
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
|Atlyginimų nerasta
