Vidutinė Valdymo sistemų inžinierius bendra kompensacija in Lithuania Continental įmonėje svyruoja nuo €16.1K iki €22.5K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Continental bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/28/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

€17.4K - €20.2K
Lithuania
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
€16.1K€17.4K€20.2K€22.5K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Didžiausias atlyginimų paketas Valdymo sistemų inžinierius pozicijai Continental in Lithuania siekia metinę bendrą kompensaciją €22,512. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Continental Valdymo sistemų inžinierius pozicijai in Lithuania yra €16,080.

