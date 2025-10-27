Bendrovių katalogas
Contabilizei
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę
    Levels FYI Logo
  • Atlyginimai
  • Programinės įrangos inžinierius

  • Visi Programinės įrangos inžinierius atlyginimai

Contabilizei Programinės įrangos inžinierius Atlyginimai

Vidutinė Programinės įrangos inžinierius bendra kompensacija in Brazil Contabilizei įmonėje svyruoja nuo R$152K iki R$221K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Contabilizei bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/27/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

R$173K - R$200K
Brazil
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
R$152KR$173KR$200KR$221K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Mums reikia tik 2 daugiau Programinės įrangos inžinierius pateikimų įmonėje Contabilizei kad atrakintume!

Pakvieskite draugus ir bendruomenės narius anonimiškai pridėti atlyginimus per mažiau nei 60 sekundžių. Daugiau duomenų reiškia geresnes įžvalgas darbo ieškotojams kaip jūs ir mūsų bendruomenei!

💰 Žiūrėti visus Atlyginimai

💪 Prisidėti Jūsų atlyginimas

Block logo
+R$321K
Robinhood logo
+R$492K
Stripe logo
+R$111K
Datadog logo
+R$194K
Verily logo
+R$122K
Don't get lowballed

Prisidėti
Kokie yra karjeros lygiai Contabilizei?

Gaukite patvirtintus atlyginimus į savo el. paštą

Prenumeruokite patvirtintus Programinės įrangos inžinierius pasiūlymus.El. paštu gausite išsamų kompensacijų detalių suskirstymą. Sužinoti daugiau

Šis tinklalapis apsaugotas reCAPTCHA ir Google Privatumo politikos ir Paslaugų teikimo sąlygų taikymas.

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Programinės įrangos inžinierius pozicijai Contabilizei in Brazil siekia metinę bendrą kompensaciją R$220,756. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Contabilizei Programinės įrangos inžinierius pozicijai in Brazil yra R$152,118.

Rekomenduojami darbai

    Nerasta rekomenduojamų darbų Contabilizei

Susijusios bendrovės

  • Apple
  • Pinterest
  • Databricks
  • Uber
  • DoorDash
  • Žiūrėti visas bendroves ➜

Kiti ištekliai