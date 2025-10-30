Bendrovių katalogas
Connected Freight
Connected Freight Programinės įrangos inžinierius Atlyginimai

Vidutinė Programinės įrangos inžinierius bendra kompensacija in Singapore Connected Freight įmonėje svyruoja nuo SGD 66.5K iki SGD 92.7K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Connected Freight bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/30/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

SGD 71.3K - SGD 83.9K
Singapore
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
SGD 66.5KSGD 71.3KSGD 83.9KSGD 92.7K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Kokie yra karjeros lygiai Connected Freight?

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Programinės įrangos inžinierius pozicijai Connected Freight in Singapore siekia metinę bendrą kompensaciją SGD 92,653. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Connected Freight Programinės įrangos inžinierius pozicijai in Singapore yra SGD 66,520.

