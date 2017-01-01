Bendrovių katalogas
Connect India E Commerce Services
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę
Svarbiausi įžvalgos
  • Pasidalinkite kažkuo unikaliu apie Connect India E Commerce Services, kas gali būti naudinga kitiems (pvz., pokalbio patarimai, komandų pasirinkimas, unikali kultūra ir pan.).
    • Apie

    Connect India is a logistics company transforming last mile delivery in India by empowering local entrepreneurs and offering sustainable logistics solutions for businesses of all sizes.

    http://www.connectindia.com
    Svetainė
    2015
    Įkūrimo metai
    450
    Darbuotojų skaičius
    $50M-$100M
    Numatomas pajamų
    Būstinė

    Gaukite patvirtintus atlyginimus į savo el. paštą

    Prenumeruokite patvirtintus pasiūlymus.El. paštu gausite išsamų kompensacijų detalių suskirstymą. Sužinoti daugiau

    Šis tinklalapis apsaugotas reCAPTCHA ir Google Privatumo politikos ir Paslaugų teikimo sąlygų taikymas.

    Rekomenduojami darbai

      Nerasta rekomenduojamų darbų Connect India E Commerce Services

    Susijusios bendrovės

    • SoFi
    • Facebook
    • Square
    • Databricks
    • Spotify
    • Žiūrėti visas bendroves ➜

    Kiti ištekliai