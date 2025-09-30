Programinės įrangos inžinierius kompensacija in United Kingdom Comcast įmonėje svyruoja nuo £54K per year II lygiui iki £96.5K per year Principal Engineer lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in United Kingdom paketo suma yra £72.5K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Comcast bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/30/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
Engineer 1
£ --
£ --
£ --
£ --
Engineer 2
£54K
£51.9K
£0
£2.1K
Engineer 3
£58.3K
£55.7K
£0
£2.6K
Senior Engineer
£93.5K
£89.2K
£0
£4.3K
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
|Atlyginimų nerasta
15%
METAI 1
15%
METAI 2
15%
METAI 3
15%
METAI 4
40%
METAI 5
Comcast kompanijoje RSU + Options taikomas 5 metų teisių įgijimo grafikas:
15% teisės įgyjamos 1st-METAI (15.00% kas metus)
15% teisės įgyjamos 2nd-METAI (15.00% kas metus)
15% teisės įgyjamos 3rd-METAI (15.00% kas metus)
15% teisės įgyjamos 4th-METAI (15.00% kas metus)
40% teisės įgyjamos 5th-METAI (40.00% kas metus)
25%
METAI 1
25%
METAI 2
25%
METAI 3
25%
METAI 4
Comcast kompanijoje RSU + Options taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:
25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)
25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)
25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)
25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)
