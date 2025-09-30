Bendrovių katalogas
Comcast
Comcast Programinės įrangos inžinierius Atlyginimai San Francisco Bay Area vietovėje

Programinės įrangos inžinierius kompensacija in San Francisco Bay Area Comcast įmonėje svyruoja nuo $109K per year I lygiui iki $356K per year Senior Principal Engineer lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in San Francisco Bay Area paketo suma yra $280K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Comcast bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/30/2025

Vidutinis Atlyginimas pagal Lygis
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
Engineer 1
I(Pradedančiojo lygis)
$109K
$109K
$0
$0
Engineer 2
II
$ --
$ --
$ --
$ --
Engineer 3
III
$158K
$135K
$13.5K
$9.6K
Senior Engineer
$206K
$166K
$25.6K
$13.8K
Naujausi atlyginimų pateikimai
Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Stažuočių atlyginimai

Teisių įgijimo grafikas

15%

METAI 1

15%

METAI 2

15%

METAI 3

15%

METAI 4

40%

METAI 5

Akcijų tipas
RSU + Options

Comcast kompanijoje RSU + Options taikomas 5 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 15% teisės įgyjamos 1st-METAI (15.00% kas metus)

  • 15% teisės įgyjamos 2nd-METAI (15.00% kas metus)

  • 15% teisės įgyjamos 3rd-METAI (15.00% kas metus)

  • 15% teisės įgyjamos 4th-METAI (15.00% kas metus)

  • 40% teisės įgyjamos 5th-METAI (40.00% kas metus)

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Akcijų tipas
RSU + Options

Comcast kompanijoje RSU + Options taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)



Įtraukti pareigybių pavadinimai

Mašininio mokymosi inžinierius

Backend programinės įrangos inžinierius

Full-Stack programinės įrangos inžinierius

Tinklų inžinierius

Kokybės užtikrinimo (QA) programinės įrangos inžinierius

Duomenų inžinierius

Gamybos programinės įrangos inžinierius

DevOps inžinierius

Tyrimų mokslininkas

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Programinės įrangos inžinierius pozicijai Comcast in San Francisco Bay Area siekia metinę bendrą kompensaciją $378,000. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Comcast Programinės įrangos inžinierius pozicijai in San Francisco Bay Area yra $274,001.

