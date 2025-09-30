Programinės įrangos inžinierius kompensacija in India Comcast įmonėje svyruoja nuo ₹1.31M per year II lygiui iki ₹3.22M per year Principal Engineer lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in India paketo suma yra ₹1.33M. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Comcast bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/30/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
Engineer 1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Engineer 2
₹1.31M
₹1.29M
₹0
₹19.1K
Engineer 3
₹2.26M
₹2.14M
₹0
₹125K
Senior Engineer
₹2.59M
₹2.38M
₹0
₹209K
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
Atlyginimų nerasta
15%
METAI 1
15%
METAI 2
15%
METAI 3
15%
METAI 4
40%
METAI 5
Comcast kompanijoje RSU + Options taikomas 5 metų teisių įgijimo grafikas:
15% teisės įgyjamos 1st-METAI (15.00% kas metus)
15% teisės įgyjamos 2nd-METAI (15.00% kas metus)
15% teisės įgyjamos 3rd-METAI (15.00% kas metus)
15% teisės įgyjamos 4th-METAI (15.00% kas metus)
40% teisės įgyjamos 5th-METAI (40.00% kas metus)
25%
METAI 1
25%
METAI 2
25%
METAI 3
25%
METAI 4
Comcast kompanijoje RSU + Options taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:
25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)
25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)
25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)
25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)
