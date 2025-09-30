Programinės įrangos inžinierius kompensacija in Greater Denver And Boulder Area Comcast įmonėje svyruoja nuo $94.5K per year I lygiui iki $212K per year Principal Engineer lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in Greater Denver And Boulder Area paketo suma yra $141K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Comcast bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/30/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
Engineer 1
$94.5K
$86.6K
$3.2K
$4.7K
Engineer 2
$112K
$109K
$1.5K
$1.9K
Engineer 3
$129K
$115K
$7.5K
$6.8K
Senior Engineer
$157K
$136K
$13.1K
$8.5K
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
|Atlyginimų nerasta
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
15%
METAI 1
15%
METAI 2
15%
METAI 3
15%
METAI 4
40%
METAI 5
Comcast kompanijoje RSU + Options taikomas 5 metų teisių įgijimo grafikas:
15% teisės įgyjamos 1st-METAI (15.00% kas metus)
15% teisės įgyjamos 2nd-METAI (15.00% kas metus)
15% teisės įgyjamos 3rd-METAI (15.00% kas metus)
15% teisės įgyjamos 4th-METAI (15.00% kas metus)
40% teisės įgyjamos 5th-METAI (40.00% kas metus)
25%
METAI 1
25%
METAI 2
25%
METAI 3
25%
METAI 4
Comcast kompanijoje RSU + Options taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:
25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)
25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)
25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)
25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)
Įtraukti pareigybių pavadinimaiPateikti naują pareigybės pavadinimą