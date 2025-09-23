Bendrovių katalogas
Comcast Rinkodara Atlyginimai

Vidutinė Rinkodara kompensacijos in United States paketo suma Comcast įmonėje yra $200K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Comcast bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/23/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
Comcast
Director
Philadelphia, PA
Iš viso per metus
$200K
Lygis
Senior Principal Engineer
Bazinis
$140K
Stock (/yr)
$32K
Priedas
$28K
Metai įmonėje
8 Metai
Patirties metai
20 Metai
Kokie yra karjeros lygiai Comcast?

$160K

Teisių įgijimo grafikas

15%

METAI 1

15%

METAI 2

15%

METAI 3

15%

METAI 4

40%

METAI 5

Akcijų tipas
RSU + Options

Comcast kompanijoje RSU + Options taikomas 5 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 15% teisės įgyjamos 1st-METAI (15.00% kas metus)

  • 15% teisės įgyjamos 2nd-METAI (15.00% kas metus)

  • 15% teisės įgyjamos 3rd-METAI (15.00% kas metus)

  • 15% teisės įgyjamos 4th-METAI (15.00% kas metus)

  • 40% teisės įgyjamos 5th-METAI (40.00% kas metus)

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Akcijų tipas
RSU + Options

Comcast kompanijoje RSU + Options taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)



DUK

Die hoogste betalende salaris pakket gerapporteer vir 'n Rinkodara by Comcast in United States is 'n jaarlikse totale vergoeding van $306,000. Dit sluit basissalaris sowel as enige potensiële aandele vergoeding en bonusse in.
Die mediaan jaarlikse totale vergoeding gerapporteer by Comcast vir die Rinkodara rol in United States is $208,000.

