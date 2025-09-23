Bendrovių katalogas
Comcast
Comcast Valdymo konsultantas Atlyginimai

Vidutinė Valdymo konsultantas bendra kompensacija in Austria Comcast įmonėje svyruoja nuo €44.1K iki €64.3K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Comcast bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/23/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

€50.6K - €57.7K
Austria
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
€44.1K€50.6K€57.7K€64.3K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Teisių įgijimo grafikas

15%

METAI 1

15%

METAI 2

15%

METAI 3

15%

METAI 4

40%

METAI 5

Akcijų tipas
RSU + Options

Comcast kompanijoje RSU + Options taikomas 5 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 15% teisės įgyjamos 1st-METAI (15.00% kas metus)

  • 15% teisės įgyjamos 2nd-METAI (15.00% kas metus)

  • 15% teisės įgyjamos 3rd-METAI (15.00% kas metus)

  • 15% teisės įgyjamos 4th-METAI (15.00% kas metus)

  • 40% teisės įgyjamos 5th-METAI (40.00% kas metus)

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Akcijų tipas
RSU + Options

Comcast kompanijoje RSU + Options taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)



DUK

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Valdymo konsultantas hos Comcast in Austria ligger på en årlig samlet kompensation på €64,262.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Comcast for Valdymo konsultantas rollen in Austria er €44,112.

