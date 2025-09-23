Bendrovių katalogas
Comcast
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę
    Levels FYI Logo
  • Atlyginimai
  • Reklamos tekstų rašytojas

  • Visi Reklamos tekstų rašytojas atlyginimai

Comcast Reklamos tekstų rašytojas Atlyginimai

Vidutinė Reklamos tekstų rašytojas bendra kompensacija in United States Comcast įmonėje svyruoja nuo $102K iki $148K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Comcast bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/23/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$116K - $134K
United States
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$102K$116K$134K$148K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Mums reikia tik 3 daugiau Reklamos tekstų rašytojas pateikimų įmonėje Comcast kad atrakintume!

Pakvieskite draugus ir bendruomenės narius anonimiškai pridėti atlyginimus per mažiau nei 60 sekundžių. Daugiau duomenų reiškia geresnes įžvalgas darbo ieškotojams kaip jūs ir mūsų bendruomenei!

💰 Žiūrėti visus Atlyginimai

💪 Prisidėti Jūsų atlyginimas

$160K

Gaukite užmokestį, o ne pažadus

Derėjomės dėl tūkstančių pasiūlymų ir nuolat pasiekiame 30 tūkst. dolerių+ (kartais 300 tūkst. dolerių+) padidėjimą. Derėkitės dėl savo atlyginimo arba savo gyvenimo aprašymą peržiūrėtą tikrų ekspertų – kasdien šį darbą dirbančių darbdavių atstovų.


Teisių įgijimo grafikas

15%

METAI 1

15%

METAI 2

15%

METAI 3

15%

METAI 4

40%

METAI 5

Akcijų tipas
RSU + Options

Comcast kompanijoje RSU + Options taikomas 5 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 15% teisės įgyjamos 1st-METAI (15.00% kas metus)

  • 15% teisės įgyjamos 2nd-METAI (15.00% kas metus)

  • 15% teisės įgyjamos 3rd-METAI (15.00% kas metus)

  • 15% teisės įgyjamos 4th-METAI (15.00% kas metus)

  • 40% teisės įgyjamos 5th-METAI (40.00% kas metus)

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Akcijų tipas
RSU + Options

Comcast kompanijoje RSU + Options taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)



Gaukite patvirtintus atlyginimus į savo el. paštą

Prenumeruokite patvirtintus Reklamos tekstų rašytojas pasiūlymus.El. paštu gausite išsamų kompensacijų detalių suskirstymą. Sužinoti daugiau

Šis tinklalapis apsaugotas reCAPTCHA ir Google Privatumo politikos ir Paslaugų teikimo sąlygų taikymas.

DUK

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Reklamos tekstų rašytojas pozīcijai Comcast in United States, ir gada kopējā atlīdzība $147,798. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Comcast Reklamos tekstų rašytojas pozīcijai in United States, ir $101,844.

Rekomenduojami darbai

    Nerasta rekomenduojamų darbų Comcast

Susijusios bendrovės

  • Discovery
  • Disney
  • Verizon
  • Ticketmaster
  • Spectrum
  • Žiūrėti visas bendroves ➜

Kiti ištekliai