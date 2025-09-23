Vidutinė Štabo vadovas bendra kompensacija in United States Comcast įmonėje svyruoja nuo $70K iki $99.9K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Comcast bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/23/2025
Vidutinis bendras atlyginimas
15%
METAI 1
15%
METAI 2
15%
METAI 3
15%
METAI 4
40%
METAI 5
Comcast kompanijoje RSU + Options taikomas 5 metų teisių įgijimo grafikas:
15% teisės įgyjamos 1st-METAI (15.00% kas metus)
15% teisės įgyjamos 2nd-METAI (15.00% kas metus)
15% teisės įgyjamos 3rd-METAI (15.00% kas metus)
15% teisės įgyjamos 4th-METAI (15.00% kas metus)
40% teisės įgyjamos 5th-METAI (40.00% kas metus)
25%
METAI 1
25%
METAI 2
25%
METAI 3
25%
METAI 4
Comcast kompanijoje RSU + Options taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:
25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)
25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)
25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)
25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)