Color Stipendi

L'intervallo di stipendi di Color va da $114,425 in compensazione totale all'anno per un Duomenų analitikas all'estremità inferiore a $278,600 per un Programinės įrangos inžinerijos vadovas all'estremità superiore. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali e precedenti di Color. Ultimo aggiornamento: 8/23/2025

$160K

Programų inžinierius
Median $220K

Visavertis programinės įrangos inžinierius

Atrankos specialistas
Median $148K
Verslo analitikas
$144K

Duomenų analitikas
$114K
Duomenų mokslininkas
Median $171K
Produkto dizaineris
$134K
Produkto vadovas
$206K
Programinės įrangos inžinerijos vadovas
$279K
Techninis programų vadovas
$236K
FAQ

Korkeimmin palkattu rooli Color:ssa on Programinės įrangos inžinerijos vadovas at the Common Range Average level vuotuisella kokonaiskorvauksella $278,600. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Color:ssa raportoitu mediaani vuotuinen kokonaiskorvaus on $171,000.

